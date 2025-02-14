「定年」はかつて「停年」と表記されていました。「停年」だった明治時代からの「定年年齢」を追っていくと、日本人の老後不安がとりわけ強い原因が浮かびあがってきます。【エッセイスト・酒井順子さんが、昭和史に残る名作から近年のベストセラーまで、あらゆる老い本を分析し、日本の高齢化社会や老いの精神史を鮮やかに解き明かしていく注目の新書『老いを読む 老いを書く』（講談社現代新書）。本記事は同書より一部抜粋・編