認知機能を保つためにはどうすればいいのか。理化学研究所ロボット工学博士で認知症予防研究者の大武美保子さんは「日常の中でアウトプットの機会を増やすことで、脳内ネットワークが強化される」という――。※本稿は、大武美保子『脳が長持ちする会話』（ウェッジ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■頭と体を同時に働かせる「コグニサイズ」認知機能を保