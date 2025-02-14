どこの店舗でも忙しなく働くコンビニの外国人。なぜ彼らは、母国を離れ異国の地で店頭に立つのかーー。増え続ける外国人店員ひとくちに「移民」と言っても、日本にいる外国人は29種類に分けられる。「技能実習」や観光目的の「短期滞在」など、彼らはそれぞれの「在留資格」を得た上で日本に滞在している。そんな多種多様な移民のなかで、最も身近な存在は「コンビニで働く外国人」だろう。彼らはどこから来たのか。そして、気づい