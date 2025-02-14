いまJR東日本が、鉄道の域を超えた連携を図り、オープンイノベーションを起こそうとしている。同じ課題に対して他の企業や団体とともに取り組むことで、新しい価値を「共創」しようとしているのだ。なぜこのような動きが起きているのか。その一端を知るイベント「WCCシンポジウム」が、本年１月21日に東京で開催されたので、その内容から理由を探ってみた。異業種とともに社会課題に取り組む結論から言うと、JR東日本がこのような