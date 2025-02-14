アメリカとロシアがウクライナ戦争終結への交渉を始めることで合意したことについて、ゼレンスキー大統領は、「いかなる協定も受け入れない」と反発しました。【映像】ゼレンスキー大統領「いかなる協定も受け入れない」ゼレンスキー大統領は13日、ウクライナの戦争終結をめぐるアメリカとロシアの協議を念頭に、「我々抜きで締結されたいかなる協定も受け入れることはできない」と述べました。そのうえで、「最も重要なことは