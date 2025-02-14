東京・半蔵門にある日本カメラ博物館で、「昭和100年記念 昭和のカメラ物語 第一部：1926-1954」と題した企画展がスタート。国産と外国産のカメラを分けずに展示することで、昭和初期の国産カメラの成り立ちや国産カメラの工業化への歩みがたどれる充実の内容となっていました。昭和100年を記念した企画展「昭和100年記念 昭和のカメラ物語 第一部：1926-1954」が日本カメラ博物館で開幕。昭和初期に作られた国内外のカメラがズラ