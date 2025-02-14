この漫画は書籍『結婚したい39歳の私と最低クズ男の最悪なウソ』（著者：ミロチ）の内容から一部を掲載しています（全7話）。 ■これまでのあらすじ恋人との別れを経て、結婚や子どもがいる生活は来世に託そうと心に決めた春子。そんなとき、友人の幸子からプロポーズの報告が届きます。複雑なタイミングに戸惑いつつも、春子は友人の幸せな報告を素直に喜ぶのでした。ふと、幸子がマッチングアプリを利用していたことを思い出し、