放送開始から不運に見舞われながらも、その内容に称賛の声が集まっている（画像：フジテレビ『119エマージェンシーコール』公式サイトより）中居正広氏の女性トラブルに端を発したフジテレビをめぐる騒動は、2度の会見が開かれたときほどではないものの、依然トップクラスの話題であり続けています。そのほとんどがネガティブな記事やコメントで占められる中、ひさびさに「これはちょっと違うかな」と感じるニュースがありました。