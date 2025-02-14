【不屈のストライカー特別インタビュー（５回／全10回）】不屈の闘志で成り上がり、その左足で光と影を目定めた李忠成。ユニホームを脱いだ2023年９月からは新たなステージで挑戦を続けている。特別インタビューで胸の内に迫った。――◆――◆――在日韓国人４世の李氏は、FC東京U-18からトップチームに昇格したプロ１年目の2004年、U-19韓国代表候補のトレーニングキャンプに参加した。しかし「日本と韓国の文化の差を肌で感