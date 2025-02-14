【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■乃木坂46五百城茉央が、偏差値78超の天才女子高生役に！「ぜひ考察などをして楽しんでご覧頂けたら嬉しいです！」 カンテレ×FODドラマ枠第二弾となる4月クールに、五百城茉央（乃木坂46）が主演を務めるオリジナル作品『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』の放送が決定。さらに、FODでの配信も決定した。 このドラマは、天才高校生・仲野茜（乃木坂46・五百城