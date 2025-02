Screenshot: X ついに、くる?AppleのCEO、ティム・クックが現地時間の2月19日(水)に何らかの発表があるとし、X(エックス)上でティザー動画を公開。新しいiPhone SE(名称未定)がお目見えすると予想されています。Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu- Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025 Apple