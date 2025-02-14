北大西洋条約機構（NATO）は13日、ブリュッセルの本部で国防相会合を開いた。米トランプ政権が発足してから閣僚級会合が開かれるのは初めて。米国からはヘグセス国防長官が参加し、「欧州の指導者は大陸の防衛に責任を負うべきだ」と防衛力強化を求めた。【写真】ウクライナ支援を調整する会合で演説する米国のヘグセス国防長官ヘグセス氏は会合後の記者会見で、「将来にわたって存続していくためには、はるかに多くのことをし