＜NGT48 5期生紹介＞NGT48の5期生が、1月25日の「おもいでいっぱい公演」（NGT48劇場）でお披露目されました。次代を担う5期生11人を連載でご紹介。第1回は安座間結（13）、阿達夢（17）、大町佑香（18）です。◇◇◇アイドルになりたかったのは「生の歌を届けたかったから」と言う。好きな曲は相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」。聴いていたアーティストはKANA−BOON、ヨルシカなどの実力派。吹奏楽部で小5から