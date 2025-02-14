¡ãNGT48 5´üÀ¸¾Ò²ð¡äNGT48¤Î5´üÀ¸¤¬¡¢1·î25Æü¤Î¡Ö¤ª¤â¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸ø±é¡×¡ÊNGT48·à¾ì¡Ë¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âå¤òÃ´¤¦5´üÀ¸11¿Í¤òÏ¢ºÜ¤Ç¤´¾Ò²ð¡£Âè1²ó¤Ï°ÂºÂ´Ö·ë¡Ê13¡Ë¡¢°¤Ã£Ì´¡Ê17¡Ë¡¢ÂçÄ®Í¤¹á¡Ê18¡Ë¤Ç¤¹¡£¡þ¡þ¡þ¹ç³Ê¸å¡¢NGT48¤Î¸ø±é¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥×¥í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤ÎYOSAKOI¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥À