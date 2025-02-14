【モデルプレス＝2025/02/14】俳優の宮世琉弥が主演、女優の久間田琳加がヒロインを務める映画「顔だけじゃ好きになりません」（3月7日公開）より、“推しとの夢の映画館デート”を捉えた場面写真が解禁された。【写真】宮世琉弥、久間田琳加にバックハグ◆宮世琉弥＆久間田琳加、“糖度120％”胸キュンカット解禁この度解禁されたのは、宮世演じる宇郷奏人と久間田演じる才南の映画館デートの様子を捉えた場面カット。奏人先輩の