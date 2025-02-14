広瀬すずが主演する金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系／毎週金曜22時）の第4話が14日の今夜放送される。【写真】松風（松山ケンイチ）と対峙する神井（磯村勇斗）『クジャクのダンス、誰が見た？』第4話場面カット本作は、浅見理都の同名コミックを原作に、クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、残された手紙を手がかりに真相を追うヒューマンクライムサスペンス。父が遺した手紙には“冤罪