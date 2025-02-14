元日本ハムの杉谷拳士さんの“痛恨のミス”にマリナーズとマイナー契約を結んだ藤浪晋太郎投手が猛ツッコミだ。現在、アリゾナ州で行われているメジャーリーグチームのキャンプを訪れている杉谷氏。１３日（日本時間１４日）に自身のインスタグラムのストーリーズに「〜ＳｐｒｉｎｇＴｒａｉｎｉｎｇＤｉａｒｙ〜マリナーズ藤波選手に御挨拶（あいさつ）藤波選手練習見学パドレスダルさん、松井選手に御挨拶ダルさ