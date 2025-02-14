12Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î1st¥ì¥°¤ò1-2¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ°ÀþÃæ±û¤Ë¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥¤¥À¡¢¥ï¥¤¥É¤Ê°ÌÃÖ¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥­¥å¡¼¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë3¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£Åß¤Ë¸Å¶¶µü¸è¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤Î¤ÏÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥À¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü