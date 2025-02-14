久保建英が所属しているレアル・ソシエダは、13日にUEFAヨーロッパリーグのプレーオフラウンド1stレグに臨んだ。敵地のデンマークに乗り込んでミッテュランと対戦したソシエダは、11分にブライス・メンデスのペナルティキックで先制点を奪取し、良い形で試合をスタートさせる。さらに31分、右サイドで先発出場していた久保が衝撃的なゴールを決めて追加点を奪取した。ペナルティエリアの角付近にカットインした久保は、コンパクト