俳優のムロツヨシ（49）が13日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後8・00）に出演。ロケで見せた“神対応”にネットでは絶賛の声があがった。「ムロツヨシが台本なしで鎌倉へ！」の企画で鎌倉の街を訪れたムロ。最初に立ち寄ったお店はロケ前日にオープンしたばかりのリンゴ飴専門店。ムロが一つ購入し、商品を待つ間に女性店員と話をしていた。すると、女性店員から「昨日築地に行ったんです