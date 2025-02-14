上院公聴会で証言するロバート・ケネディ・ジュニア氏＝１月３０日/Nathan Howard/Reutersワシントン（ＣＮＮ）米上院は１３日、ロバート・ケネディ・ジュニア氏を保健福祉省（ＨＨＳ）長官に充てる人事を賛成多数で承認した。ケネディ氏のワクチンや公衆衛生に関する見解に厳しい意見があり、採決が注目されていた。賛成５２、反対４８で、おおむね党派に沿った結果となった。民主党議員に加えて、共和党の重鎮マコネル議員も反対