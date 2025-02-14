埼玉県所沢市で男性がナイフで刺されて死亡した事件で、この部屋に住む中国籍の女が殺人の疑いで逮捕されました。中国籍の王学云容疑者（36）は去年12月、所沢市のマンションで会社員の男性（当時25歳）をナイフで刺して殺害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、王容疑者はマンションの部屋で違法な風俗営業をしていたとみられています。男性と面識がないことから、事件当日に部屋の中で金銭トラブルになり