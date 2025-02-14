２００６年に放送されたＴＢＳ系愛の劇場「病院へ行こう！」。主演を務めた六車奈々（５１）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、ドラマの懐かしオフショットを披露した。「千葉テレビで再放送中の『病院へ行こう！』ご覧頂きありがとうございます」とつづり、「今日は、トイレのシーンを」。泣き笑いの絵文字をつけて、当時の写真をアップした。掃除用のエプロンやゴム手袋を着用し、バケツとブラシを持ってニッコ