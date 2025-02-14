ヤクルトが前ガーディアンズのペドロ・アビラ投手（２８）と合意間近であることが１３日、分かった。パドレスにも所属していた昨季は中継ぎとして５４試合で６勝１敗、防御率３・８１をマーク。最速９６・９マイル（約１５６キロ）の直球に加えて、カーブ、スライダー、シンカーなど多彩な変化球を操る。マイナーでは先発経験もあり、先発起用も視野に入れ、獲得を目指す。