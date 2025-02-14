ジョーカー議員をご存知だろうか。映画「ジョーカー」の主人公のようなメイクでの活動が反響を呼んだ河合悠佑氏である。河合氏は先日、「日本保守党」の候補者として市議会議員選挙に出馬し、見事トップ当選を果たした。【写真を見る】ジョーカー議員の「メイクなしの素顔」実は「京大卒」で起業家作家・百田尚樹氏が代表を務める「日本保守党」が昨年の国政選挙で複数の当選者を出したことを記憶している方は、「勢いが止ま