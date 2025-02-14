低価格が話題に中国の人工知能企業・DeepSeek（ディープシーク）がその名の通り世界に“深い”衝撃を与えている。同社が1月20日に公開した新しい生成AI（人工知能）モデル「DeepSeek-R1」は既存の米国製の生成AIに匹敵する性能を持ち、しかも低価格だった。そのためAIやゲーム用のGPU（Graphics Processing Unit）を量産してきた米半導体企業NVIDIA（エヌビディア）の株価が、1月27日に暴落。時価総額は日本円にして約91兆円が吹