佐々木朗希（c）SANKEI ドジャースのルーキー佐々木朗希投手（23）が12日（日本時間13日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地でブルペン投球などを行った。 ドジャースのバッテリー組はこの日がキャンプインで、佐々木は早くもバーンズ捕手を相手に35球を投げ込んだ。 背番号11の真新しいユニホームに身を包み、佐々木はちょっぴり落ち着かない様子で動いていた。 キャッ