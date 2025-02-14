NY株式13日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均44711.43（+342.87+0.77%） S＆P5006115.07（+63.10+1.04%） ナスダック19945.64（+295.69+1.50%） CME日経平均先物39515（大証終比：+75+0.19%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。午後になってトランプ大統領が相互関税に関する措置に署名した。今回の措置では、国ごとに新たな課税を提案するよう指示。手続きは広範囲に渡る