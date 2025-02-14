米露首脳がウクライナ侵略の停戦交渉開始に合意したことを受け、欧州各国でウクライナや欧州の頭越しに交渉が進むことへの警戒感が広がっている。ロシアに大幅に譲歩した交渉結果になれば、欧州の安全保障危機が強まる懸念があるためだ。（ブリュッセル支局酒井圭吾、パリ支局梁田真樹子）「ウクライナがすべての協議に密接に関与することがきわめて重要だ」。オランダ前首相でもある北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク