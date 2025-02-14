[2.13 EL決勝トーナメントプレーオフ ミッティラン 1-2 ソシエダ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は13日、決勝トーナメントプレーオフ第1戦を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダ(スペイン)がミッティラン(デンマーク)を2-1で破った。右ウイングで先発した久保は1-0で迎えた前半31分、今季6ゴール目となるミドルシュートを突き刺し、敵地での先勝に大きく貢献した。リーグフェーズ13位でプレーオフに回ったソシエダは、同20位のミ