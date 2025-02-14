広瀬すず主演の映画「ちはやふる」から10年後の世界を描く、「ちはやふる−めぐり−」の放送が決定！日本テレビ系 7月期連続ドラマとして放送する。本作は映画からキャストを一新、令和の高校生たちがバトンを受け継ぎ、青春を懸けて競技かるたに挑むオリジナルストーリーを「ちはやふる」の原作者・末次由紀先生と共に紡いでいく。原作「ちはやふる」は、2007年から2022年まで講談社「BE・LOVE」で連載され、シリーズ累計発