¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥â¥Ê¥³ 0¡Ý1 ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î13Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ë¥¤II¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîÌî¡¢°µ´¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¢ªµ´¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î¡È60m¥é¥ó¡É¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Î®ÀÐ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤Ç¡¢60¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤éÌÔÄÉ¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¡£Â©¤Ä¤¯¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤ÏÌ£Êý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè