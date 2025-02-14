¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤­¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê18Ëç¡Ë°¤Éô¤Ï¡ÖChina Trip¡×¡ÖËÌµþ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ÏAman Summer Palace¤Ë½ÉÇñÅÁÅýÅª¤ÊÃæ¹ñÍÍ¼°¤Î·úÊª¤Ç¡¢¤ª¾ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Öµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹8ÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¾Ð¥á¥¤¥¯¤â