広瀬すず主演の映画『ちはやふる』から10年後の世界を描く連続テレビドラマ『ちはやふる−めぐり−』が、日本テレビ系にて7月から放送されることが決まった。映画版からキャストを一新、令和の高校生たちがバトンを受け継ぎ、青春を懸けて競技かるたに挑むオリジナルストーリーを、原作者・末次由紀と共に紡いでいく。 【写真】広瀬すず、野村周平、新田真剣佑らが出演『ちはやふる −結び−』場面写真原作は2007年から22年ま