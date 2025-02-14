３月末でグループを解散すると発表した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の上田竜也（４１）が１３日、有料会員サイトを更新し、「ＫＡＴ―ＴＵＮを守りきることが出来なくてごめんなさい」などとファンに謝罪した。１２日の解散発表から一夜明けたこの日、上田は有料ブログでファンに向けて「俺もまだ正直、急展開で心の整理が全く出来ていませんが、こうなった以上僅かな時間にはなりますが、しっかりとその日が来るまでＫＡＴ―ＴＵＮとし