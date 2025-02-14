首を振る会津の民芸品・赤べこ。ヘドバンする衝撃の赤べこは、一体どのようにして誕生したのか？（写真提供：野沢民芸）2025年問題として、多くの技術者や職人が定年を迎え、若い人材が不足する懸念が高まっている。長年にわたって職人の不足や技術の継承に向き合ってきたのが、伝統的な工芸品や民芸品の世界だろう。福島県・西会津町の「野沢民芸品製作企業組合（野沢民芸）」は、斬新な色使いとデザインを施した「赤べこ」などの