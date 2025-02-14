2021年、東京・八王子市のアパートで階段が崩れ落ち、住人が死亡した事故で、警視庁は施工会社の元会長を書類送検する方針です。2021年4月、八王子市のアパートで外階段が崩れ落ち、住人の大手里美さん（当時58）が転落し死亡しました。警視庁は、危険性を認識しながら必要な措置を怠ったとして、業務上過失致死の疑いで、アパートを施工した「則武地所」の元会長（70代）を書類送検する方針を固めました。この事故の前、会社が施