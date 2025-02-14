ジャパンラグビーリーグワン第8節、東芝ブレイブルーパス東京と東京サントリーサンゴリアスが15日（土）秩父宮ラグビー場で激突します。この両チームの対戦は共にホストエリア（本拠地）を東京都府中市に置いていることから"府中ダービー"と呼ばれ、選手・スタッフ・ファンのプライドがぶつかり合うライバル対決になります。昨季新人賞に選ばれ15日もスタメンに名を連ねた東京SG・高本幹也選手は"府中ダービー"について「加入して