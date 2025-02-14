灯油と軽油を混ぜた「不正軽油」を販売し、税金を中抜きしたなどとして、名古屋市熱田区の石油販売会社の実質的経営者ら4人が逮捕されました。逮捕されたのは、熱田区にある石油販売会社「熱田通商」の実質的経営者・田中静夫容疑者(76)ら男4人です。警察によりますと、田中容疑者は従業員など3人と共謀し、必要な承認を受けずに灯油と軽油を混ぜた不正軽油176キロリットルを製造するなどした地方税法違反の疑いが持たれてい