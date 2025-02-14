「広島春季キャンプ」（１３日、沖縄）広島のドラフト２位・佐藤柳之介投手（２２）＝富士大＝が１３日、ブルペン入りし、捕手を務めた同４位・渡辺悠斗内野手（２２）との“富士大バッテリー”を再結成した。投げ慣れた相棒のミットめがけて投げ込んだ。大学時代は何度もバッテリーを組んだ２人。渡辺はプロでは内野手登録だが、出場機会を増やすために捕手に再挑戦しており、プロに入ってからはコンビを組むのは初めてとな