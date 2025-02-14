※経済指標 ＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（1月）22:30 結果0.4％ 予想0.3％前回0.5％（0.2％から修正）（前月比） 結果3.5％ 予想3.3％前回3.5％（3.3％から修正）（前年比） 結果0.3％ 予想0.3％前回0.4％（0.0％から修正）（コア・前月比） 結果3.6％ 予想3.3％前回3.7％（3.5％から修正）（コア・前年比） ＊米新規失業保険申請件数（2月8日週）22:30 結果21.3万人 予想21.