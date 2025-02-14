日本人にもまだあまり知られていないスポットや人、特産品をTravis Japanが発掘し、「シン日本遺産」として全世界に発信していくロケバラエティ「Travis Japan ノ JUST！シン日本遺産」。 今回は中村海人と松倉海斗が行く、長崎県の「シン日本遺産」発掘の後半戦をお届けします。 ©️ABCテレビ 地底から噴き出す蒸気と熱気が立ち込める「雲仙地獄」、2人が華麗な“踊ってみた”を披露した「なんちゃって万