本日2月14日（金）、藤原丈一郎・加藤史帆・谷まりあがトリプル主演を務めるドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの？』第4話が放送される。【映像】あのちゃん、話が合う“意外な有名人”を告白！「嘘でしょ！かみ合う!?」と驚きバリキャリ女子・奥山朝比（谷まりあ）と急接近し、新たな恋の予感を感じていた坂下拓未（藤原丈一郎）。しかし、元カノ・園田芽生（加藤史帆）から誕生日メッセージの返信が…。「昔の