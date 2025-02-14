MLB・ドジャースは日本時間13日にキャンプイン。大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手らがそろって汗を流す中、ファンの中に女子プロゴルファーの佐久間朱莉選手の姿がありました。新シーズンへ向けてアメリカでトレーニングを行う佐久間選手は、同じアリゾナ州で行うドジャースのキャンプ地へ訪問。グッズ売場でショッピングをし、選手の練習には熱視線。つかの間の休息を楽しんでいる様子でした。佐久間選手は、山本投手