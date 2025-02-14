2025年Jリーグ開幕の第1節が14日（金）〜16日（日）に開催。20クラブが新シーズンに挑みます。開幕のオープニングマッチは、14日（金）のガンバ大阪とセレッソ大阪の大阪ダービー。そして15日（土）と16日（日）の2日間で9試合が行われます。J1王者のヴィッセル神戸は3連覇を目指す戦い、その初戦はホームで浦和レッズと対戦。去年最終節まで優勝を争った昨季2位サンフレッチェ広島と昨季3位FC町田ゼルビアが開幕戦で対戦。昨季J1