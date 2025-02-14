「新馬戦」(１６日、京都)日曜京都２Ｒ（ダート１８００メートル）でデビューするショウナンサエッタ（牡３歳、父オルフェーヴル、栗東・渡辺）。全姉に２２年かしわ記念など地方交流重賞４勝を挙げたショウナンナデシコがいる血統だ。２週続けて調教をつけた池添は「大型で時間がかかったみたいですが、だいぶ動けるようになって、口向きが難しいのも良くなってきていますよ」と好感触。渡辺師も「雰囲気的にはダート馬とい