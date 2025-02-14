トランプ米大統領は12日、ウクライナ情勢をめぐり、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と相次いで電話協議した。戦争終結に向け、米側は、ウクライナに譲歩を迫る内容も提示しているが、停戦の先行きや国際秩序にはどんな影響があるのか。専門家2人に聞いた。浅田正彦・同志社大教授=本人提供■同志社大・浅田正彦教授（国際法）トランプ米政権が、ウクライナの領土の一部をロシアに割譲する方向での合意