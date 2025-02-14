タレント磯山さやか（41）が13日、インスタグラムを更新。ヤクルトスワローズのユニホーム姿を披露した。磯山は「ワクワクプロ野球キャンプ始まってますね！先日、つば九郎タイムスに呼んでいただいて、スカウトさんのお話や順位予想など楽しく収録しました！」と控室前でのオフショットを投稿。ヤクルトスワローズのユニホーム姿でピースサインをする姿をアップした。また「つば九郎がお休みしていて寂しいですが、みんなで帰っ