¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥ÎÉ×¿Í¤¬º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£±£²¡Ê¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢µ¢²½¿½ÀÁ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð¼«¤é¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£»²ËÅ¤Ë?Áªµó¤Î¿ÀÍÍ?¤³¤ÈÆ£Àî¿¸Ç·½õ»á¤¬½¢¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é±ÊÅÄÄ®¤Ç¤â¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî»á¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â£²¡Á£³µÄÀÊ¡£»²µÄ±¡¤Ç¼è¤ê¤Þ¤¹¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡×¤ÈÉ¡Â©¤¬¹Ó¤¤¡£¸¤Ç­ÊÝ¸î¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¥¤¥·¥å¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¤Ë¡ÖÁêÅö¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ£Àî»á¤ÎÄ¾´¶¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¤â¤¤