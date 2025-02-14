会社のトップがモチベーションを下げるようなことばかりしていると、「こんな社長はいらない」と思ってもおかしくない。投稿を寄せた50代女性は施設で調理人として働いているが、厨房を社長が仕切っており「盛り付けとこだわりが物凄く激しくやりづらい」とこぼす。「配膳間際にメニュー変えたりされますよ。 1人でテキパキ出来るのに、気に入らないのか盛り付け勝手に変えたり。もう78になるから、厨房来ないでと心の中で叫ぶ毎日